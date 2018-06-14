TONIGHT-ON PEOPLE TO BE HEARD 8 PM THE CRISIS IN THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT ON FIOS CH. 45 AND ALTICE-CABLEVISION CH. 76

JOHN BAILEY
INTERVIEWS
JOHN VORPERIAN
HUMAN RIGHTS ADVOCATE
VORPERIAN (AT RIGHT, ABOVE) HAS JUST RETURNED FROM A WORLD CONFERENCE ON THE FUTURE OF THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT, IN SLOVENIA. HE IS SHOWN WITH PAUL LEACH, EUROPEAN HUMAN RIGHTS ADVOCACY CENTRE DIRECTOR, AND A PROFESSOR AT MIDDLESEX UNIVERSITY, IN SLOVENIA WHO ADDRESSED THE CONFERENCE
JOHN BAILEY INTERVIEWS VORPERIAN ON THE SHAKY FINANCIAL FUTURE OF THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT IN STRASBOURG FRANCE.
THE FINANCIAL FUTURE OF THE COURT.
THE DANGER OF THE COURT BEING ELIMINATED
THE PROGRAM CAN ALSO BE SEEN ON
www.wpcommunitymedia.org
as well as 8 PM
ON VERIZON FIOS CH. 45
OR ALTICE CABLEVISION CH. 76