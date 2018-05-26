WHITE PLAINS WEEK MAY 25 PROGRAM-THE MEMORIAL DAY WEEKEND EDITION ON INTERNET NOW.

WHITE PLAINS WEEK ALL OVER THE WORLD
WHITE PLAINS WEEK for 5-25 has been posted the youtube link is
the whiteplainsweek.com link is
JOHN BAILEY
JIM BENEROFE
PETER KATZ
ON
THE CON ED-NYSEG POWER RESPONSE REPORT
THE COUNTY AIRPORT–SHOULD WE GROW IT?
THE INCREDIBLE DECLINE IN WHITE PLAINS SALES TAX RECEIPTS THAT’S KILLING THE CITY
LEGISLATION WITHOUT PENALTIES IS NO LEGISLATION AT ALL: EARNED SICK LEAVE HAS NO TEETH.
THE BARK PARK CRISIS JULY 1 YOU’LL HAVE TO PAY TO PLAY
TRUMP DAY BY DAY–NEVER A DULL MOMENT
MEMORIAL DAY PARADOX