TONIGHT! PIONEER FOR THE DISABLED, RICHARD SWIERAT INTERVIEWED ON “PEOPLE TO BE HEARD” 8 PM VERIZON FIOS COUNTYWIDE CH. 45 & ALTICE-CABLEVISION CH. 76 IN WHITE PLAINS

RIC SWIERAT
EXECUTIVE DIRECTOR OF
ARC WESTCHESTER
RETIRING AFTER 35 YEARS
ON
THE STATE OF CARE OF THE DISABLED
THE STATE OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT FOR THE DISABLED
HOW CARE FOR THE DISABLED HAS IMPROVED–WHERE IT NEEDS WORK
THE CRISIS IN HOUSING FOR THE DISABLED
ISSUES FACING THE PROFESSIONAL CAREGIVING ORGANIZATIONS TODAY.
THE CRISIS OF PAYING DISABLED WORKERS FAIR WAGES AND KEEPING THEM
JOHN BAILEY INTERVIEWS MR. SWIERAT
ON HIS OBSERVATIONS AS HE RETIRES
TONIGHT AT 8
ON
THE TRI STATE AREA’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
WPTV
People to Be Heard
on CHANNEL 45 FIOS
CHANNEL 76 ALTICE-CABLEVISION
And on the internet at
www.wpcommunitymedia.org