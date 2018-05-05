Dan Welsh Tells What’s Ahead in Westchester Power’s Solar Drive, Green Energy Rates, Why Indian Point Closure Will Not Bring a Power Shortage Exclusive on PEOPLE TO BE HEARD RIGHT NOW.

TONIGHT AT 7 FIOS CH. 45, WHITE PLAINS CABLEVISION CH. 76, AND RIGHT NOW ON THE INTERNET AT YOUTUBE AND WHITE PLAINS WEEK DOT COM,
THE SOLAR POWER STORY
ON
White Plains TV’s
PEOPLE TO BE HEARD
The youtube link is
DAN WELSH
PROGRAM DIRECTOR
WESTCHESTER POWER
ON GROWTH OF SOLAR
STEADY ELECTRIC POWER RATES
NEW GREEN RATES
ADVANTAGE OF THE “GREEN ENERGY” RATE CHOICE — SAVINGS STATISTICS
EFFECT OF INDIAN POINT CLOSURE ON ELECTRIC SUPPLY: HIS ANSWER WILL STUN YOU!
GROWTH OF SOLAR AHEAD VS. NATURAL GAS
ON WESTCHESTER’S MOST RELEVANT, TIMELY AND COMPREHENSIVE INTERVIEW PROGRAM.
THE PROGRAM WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY HAVE THEIR SAY
IT WILL BE AVAILABLE ANYTIME AT YOUTUBE WHITE PLAINS WEEK DOT COM AND
www.wpcommunitymedia.org
(Just scroll down to White Plains Week-People to be Heard on the “Program Wall”0