WHITE PLAINS WEEK OF FRIDAY, JAN 5 NOW ON THE INTERNET HAVE YOUR SATURDAYJAVA WITH WHITE PLAINS WEEK.

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JOHN BAILEY, PETER KATZ AND JIM BENEROFE

2001 TO 2018

THE SEVENTEENTH YEAR OF WHITE PLAINS WEEK–EVERY WEEK

BEGINS

INSTANTLY WORLDWIDE

ON THE INTERNET NOW THE JANUARY 5,2018 PROGRAM

RKOTower

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THIS WEEK

1-OPENER

THE WHITE PLAINS NEW YEAR BALL DROP EXCLUSIVE FOOTAGE

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THE BIG CHILL

4-PARK AVENUE FIRE

THE FIREFIGHTERS GREAT PERFORMANCE ON THE PARK AVENUE FIRE

7-LATIMERGUNS

LATIMER WEEK–THE SWEAR IN–THE AUDIT–THE GUN SHOW BAN

WHAT THE NEW COUNTY EXECUTIVE SAID AND HOW HE SAID IT.

THE COUNTY SALES TAX $$ ARE UP 3.8% OVER 2016

WHITE PLAINS FIRST 5 MONTHS SALES TAX $$ FLAT

THE ONGOING PHENOMENON OF TRUMP THE PRESIDENT

AND MORE

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