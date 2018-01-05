WHITE PLAINS WEEK OF FRIDAY, JAN 5 NOW ON THE INTERNET HAVE YOUR SATURDAYJAVA WITH WHITE PLAINS WEEK.

JOHN BAILEY, PETER KATZ AND JIM BENEROFE
2001 TO 2018
THE SEVENTEENTH YEAR OF WHITE PLAINS WEEK–EVERY WEEK
BEGINS
INSTANTLY WORLDWIDE
ON THE INTERNET NOW THE JANUARY 5,2018 PROGRAM
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THIS WEEK
THE WHITE PLAINS NEW YEAR BALL DROP EXCLUSIVE FOOTAGE
THE BIG CHILL
THE FIREFIGHTERS GREAT PERFORMANCE ON THE PARK AVENUE FIRE
LATIMER WEEK–THE SWEAR IN–THE AUDIT–THE GUN SHOW BAN
WHAT THE NEW COUNTY EXECUTIVE SAID AND HOW HE SAID IT.
THE COUNTY SALES TAX $$ ARE UP 3.8% OVER 2016
WHITE PLAINS FIRST 5 MONTHS SALES TAX $$ FLAT
THE ONGOING PHENOMENON OF TRUMP THE PRESIDENT
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