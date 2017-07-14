WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY EVENING PROGRAM OF JULY 14 NOW ON THE INTERNET

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THE NEW FRIDAY NIGHT  JULY 14 EDITION TELECAST OF WHITE PLAINS WEEK WAS NOT SHOWN ON LOCAL TELEVISION FRIDAY NIGHT DUE TO A PROGRAMMING ERROR. YOU MAY SEE THE PROGRAM ON YOUTUBE RIGHT NOW AT THESE LINKS

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PETER KATZ      JOHN BAILEY        JIM BENEROFE

ON

1-OPENER

THE PETITIONS ROLL IN.

4-ridgewaytoday

RIDGEWAY PROPERTY “LAKE” TURNS TO YELLOW SCUM.

7-SILVER

THE SILVER EFFECT

10-AMELIA

AMELIA EARHART PHOTOGRAPH “PROOF” OF SURVIVAL ISN’T

13-SHOCKER

CANCER TREATMENT BREAKTHROUGH

8-TRUMP THE PRESIDENT

22 NEW YORK AVENUE

AND MORE..

SEE IT 

ON THE INTERNET ALL OVER THE WORLD NOW

RKOTower

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