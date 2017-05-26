WHITE PLAINS WEEK TONIGHT AT 7:30 ON PLAYLAND, THE THREE PRIMARY COUNCIL CANDIDATES, SYNTHETIC MARIJUANA BAN AND MORE AT 7:30 AND THE INTERNET.

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KATZ BAILEY BENEROFE

ON

JUST ONE PLAYLAND ROADBLOCK LEFT AND IT’S IN RYE

NEW COUNTY SYNTHETIC MARIJUANA SELLING BAN ITS EFFECT, SYMPTOMS YOUR CHILD IS USING IT.

STATE SENATOR GEORGE LATIMER SAYS COUNTY MUST BE CONSERVATIVE IN ITS BUDGETING.

THE 3 PRIMARY COMMON COUNCIL CANDIDATES’ VIEWS ON PARKING, AND MORE.

PETER KATZ MONITORING OF THE PRESIDENT: “A TRUMP ABROAD-NOT SO INNOCENT”

AND MORE.

AT 7:30 ON VERIZON FIOS CH. 45

ALTICE CABLEVISION CH. 76

AND WORLDWIDE ON THE INTERNET

RKOTower

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WHITE PLAINS WEEK For 5-26 ON  YouTube
 
 
 
and on whiteplainsweek.com at
 

 

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