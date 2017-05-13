WHITE PLAINS WEEK THE MAY 12 SHOW ON THE INTERNET NOW.

THE
LINE UP
PETER KATZ, JOHN BAILEY, JIM BENEROFE
WHITE PLAINS WEEK for 5-12 IS ON the youtube link
The whiteplainsweek.com link is –
ON
OUT WITH THE OLD WHITE PLAINS IN WITH THE NEW
HEROIN BUST AFTERMATH–NOT WHAT MEDIA HAD INDICATED
SCHOOL BOARD INKS DR. JOSEPH RICCA FOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS FOR 4 YEARS
SCHOOL BUDGET VOTE COMIN UP TUESDAY
THE EMBARRASSING WHITE PLAINS MIDDLE SCHOOL OPT-OUT RATE FROM THE MATH TESTS
WESTCHESTER COUNTY EXECUTIVE SUES GOVERNOR ON INDIAN POINT FOR ENVIRONMENTAL REVIEW –VIDEO!
LATIMER
ANOTHER QUIET WEEK IN THE NATION’S CAPITOL–
PETER KATZ REPORTS ON
TRUMP THE PRESIDENT