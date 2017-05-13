WHITE PLAINS WEEK THE MAY 12 SHOW ON THE INTERNET NOW.

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THE

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LINE UP

PETER KATZ, JOHN BAILEY, JIM BENEROFE

WHITE PLAINS WEEK  for 5-12 IS ON the youtube link 
 
 
The whiteplainsweek.com link is –
 
 

ON

OUT WITH THE OLD WHITE PLAINS IN WITH THE NEW

HEROIN BUST  AFTERMATH–NOT WHAT MEDIA HAD INDICATED

SCHOOL BOARD INKS DR. JOSEPH RICCA FOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS FOR 4 YEARS

SCHOOL BUDGET VOTE COMIN UP TUESDAY

THE EMBARRASSING WHITE PLAINS MIDDLE SCHOOL OPT-OUT RATE FROM THE MATH TESTS

WESTCHESTER COUNTY EXECUTIVE SUES GOVERNOR ON INDIAN POINT FOR ENVIRONMENTAL REVIEW –VIDEO!

LATIMER

 ANOTHER QUIET WEEK IN THE NATION’S CAPITOL–

PETER KATZ REPORTS ON

TRUMP THE PRESIDENT

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