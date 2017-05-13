TONIGHT AT 7 ON PEOPLE TO BE HEARD–AARON WOODIN — PERSONAL COMPUTER SECURITY EXPERT–ON THE STATE OF PERSONAL COMPUTING, TECH TODAY–AT 7 PM ON FIOS CH. 45, ALTICECABLEVISION CH. 76–AND THE INTERNET NOW.

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JOHN BAILEY, AARON WOODIN, PRESIDENT PC VENTURES and JIM BENEROFE. Photo by “RKO” Keith Baker, White Plains Television

WESTCHESTER COUNTY’S MOST RELEVANT AND TIMELY INTERVIEW PROGRAM

at 7 PM, CHANNELS 45 AND 76

YOU’VE GOT

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AARON WOODIN

WHITE PLAINS COMPUTER TROUBLESHOOTER FOR 15 YEARS

ON

THE STATE OF THE PERSONAL COMPUTER WORLD TODAY

YOUR PERSONAL COMPUTER SECURITY

CONTEMPORARY COMPUTER SCAMS TO BE AWARE

THE SIGNS YOUR COMPUTER IS ABOUT TO CRASH

WHEN YOU SHOULD CONSIDER BACKING UP, OR PURCHASING NEW COMPUTER

THE SMARTPHONE JUNGLE WHAT’S AHEAD?

WHAT ABOUT THOSE OPERATING SYSTEMS?

SHOULD YOU ACCEPT EVERY UPDATE?

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INTERVIEWED BY JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE

TONIGHT  ON THE INTERNET, SATURDAY AT 7

ON ALTICE CABLEVISION CH. 76 AND

VERIZON FIOS CH. 45 COUNTYWIDE

AND

ON THE INTERNET RIGHT NOW ON

www.wpcommunitymedia.org

(GO TO WHITE PLAINS WEEK PEOPLE TO BE HEARD ON THE PROGRAM LIST)

 

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