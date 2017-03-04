THIS WEEK ON PEOPLE TO BE HEARD–JOHN McNELLIS ON GETTING STARTED AS A DEVELOPER IN TODAY’S MARKET ON THE INTERNET

JOHN BAILEY INTERVIEWS
JOHN MCNELLIS
AUTHOR OF THE BEST SELLER
“MAKING IT IN REAL ESTATE
STARTING OUT AS A DEVELOPER”
KEYNOTE SPEAKER OF LAST WEEK’S URBAN LAND INSTITUTE MEETING in WHITE PLAINS, NY, USA
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ON STARTING OUT
HOW TO GROW YOUR REAL ESTATE SUCCESSFULLY
THE PERSONALITY IT TAKES TO BE SUCCESSFUL
THE MISSTEPS
THE STEPS THAT HAVE BEEN SUCCESSFUL FOR HIM
THE KIND OF REAL ESTATE INVESTMENT YOU SHOULD LOOK FOR
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