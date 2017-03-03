WHITE PLAINS WEEK TONIGHT, 7:30 ON VERIZON FIOS COUNTYWIDE CHANNEL 45 AND ALTICE CABLEVISION IN WHITE PLAINS CHANNEL 76

WHITE PLAINS WEEK
OUR 16TH YEAR IRRITATING THE COMFORTABLE
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OUR ENVELOPES ARE THE RIGHT ONES
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THE SMAYDA DEPARTURE FROM THE COMMON COUNCIL
THE TEMPESTUOUS TOWN HALL MEETING WITH THE COUNTY EXECUTIVE
THE MILAGROS LECUONA FIRE SAFETY NEWS CONFERENCE
THE REVOLUTIONARY DEMOCRATIC CANDIDATES INTRODUCE THEMSELVES
THE GOOD COUNCIL DEVELOPMENT HEARING
AND THE ONGOING POPULAR EXCLUSIVE WEEKLY REPORT
TRUMP THE PRESIDENT
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TONIGHT AT 7:30 PM
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