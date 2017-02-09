SATURDAY 7 PM-MANAGER OF THE WESTCHESTER GUN SHOW SEPARATES TRUTH FROM FEAR ABOUT GUN SHOW ATTENDEES, SECURITY FACTS AND GUN BUYING TRENDS ON PEOPLE TO BE HEARD OR INSTANTLY ON THE INTERNET

ON LOCATION AT THE WESTCHESTER GUN SHOW
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NEWMAN CHITTENDEN
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WHO’S THE FASTEST GROWING PURCHASER OF LEGAL HAND GUNS TODAY
WHY ARE GUN SHOWS POPULAR
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