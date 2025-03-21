WHITE PLAINS WEEK NEWS NOW THE MARCH 21 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE IMPACT NEWS NETWORK!
BANKRUPTING NEW YORK BEGINS
DOT DEMANDS MTA MAKE SUBWAYS SAFER OR ELSE
STARVING HUNGRY WESTCHESTER
37 YEARS OF A WESTCHESTER THAT GOES HUNGRY EVERY DAY
FEDERAL GOVERNMENT CUTS FUNDS
FOR THE HUNGRY 25% OF 2025-26 BUDGET
ALBANY ADOPTS WAIT AND SEE IF THEY HAPPEN ATTITUDE ON CUTS
YONKERS TAKES CON ED RATE INCREASES TO COURT
CONSIDERS GOOD CAUSE EVICTION LAW –THE EFFECT
WHILE WHITE PLAINS COMMON COUNCIL MULLS SAME LAW
AND MORE
THE WHITE PLAINS HIGH SCHOOL PERFORMANCE
NITA LOWEY PASSES AWAY
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THE BIG STORIES YOU DO NOT HEAR ABOUT
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR THE LAST 24 YEARS
WESTCHESTER’S NEWSMAN