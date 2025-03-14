COFFEE WITH WHITE PLAINS WEEK 8:30 EDT SATURDAY THE MARCH 14 REPORT ON FIOS CH 45 WP OPTIMUM CH 76 AND www.wocommunitymedia.org and Saturday 8:30 AM EDT

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METRO NORTH IS THE ROAD TO RIDE. COMMUTERS COME BACK TO THE RAILS SILVER LINING OF CONGESTION TAX
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GOVERNOR HOCHUL HAS TO GET SOME WORK OUT OF THE LEGISLATORS AND WHIP THEM INTO ACTION
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