COFFEE WITH WHITE PLAINS WEEK 8:30 EDT SATURDAY THE MARCH 14 REPORT ON FIOS CH 45 WP OPTIMUM CH 76 AND www.wocommunitymedia.org and Saturday 8:30 AM EDT

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THE CARDINAL COMES TO TOWN AT WHITE PLAINS ST. PATRICK’S DAY PARADE

WE TAKE YOU THROUGH THE JUNGLE ON THE BOTANICAL GARDEN CANNONBALL

 

METRO NORTH IS THE ROAD TO RIDE. COMMUTERS COME BACK TO THE RAILS SILVER LINING OF CONGESTION TAX

 

QUEEN OF THE ARTS! JANET LANGSAM IS PUTTIN’ ON A SHOW AT NEUBERGER MUSEUM APRIL 2 HER PAINTINGS OF HER LIFE!

 

PLUS 2025 WHITE PLAINS ASSESSMENT ROLL ALWAYS A BIG EVENT!

WHITE PLAINS ECONOMICS AT MID FISCAL YEAR

GOVERNOR HOCHUL HAS TO GET SOME WORK OUT OF THE LEGISLATORS AND WHIP THEM INTO ACTION

 

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS 

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 24 YEARS

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