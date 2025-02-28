COFFEE 8:30 AM THIS MORNING WITH WHITE PLAINS WEEK THE FEB 28 REPORT ON FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE CARDINAL IS COMING TO TOWN MARCH 8
SUSTAINABLE WESTCHESTER ON THE FUTURE
OF THE 29 COMMUNITIES POOLING THEIR PURCHASING POWER
AND GROWTH OF GREEN ENERGY GENERATED POWER
IN FACE OF RETURN TO FOSSIL FUELS…FUTURE OF FIXED RATES
WHITE PLAINS ON PACE STILL FOR ALL-TIME SALES TAX RECEIPTS
COUNTY BOOMS IN JANUARY
CONGESTION PRICING WORKS. CAN GOV HOCHUL
CONVINCE PRESIDENT TO HELP NEW YORK AND KEEP CONGESTION PRICING
WASHINGTON POST SHOCKER
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EERIE PARALLELS TODAY AND THE DEPRESSION
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