FEB 13 — CANDIDATE FOR WHITE PLAINS MAYOR JUSTIN BRASCH ON PEOPLE TO BE HEARD 8 PM FIOS CH 45 WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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JUSTIN BRASCH AT HIS ANNOUNCEMENT HE IS RUNNING FOR MAYOR. MEET HIM UP CLOSE AND PERSONAL
TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD THE PROGRAM WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY HAVE THEIR SAY
JOHN BAILEY INTERVIEWS JUSTIN BRASCH CANDIDATE FOR MAYOR ON PEOPLE TO BE HEARD
ON
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