OCTOBER 16–CRIMESTOPPERS NOTEBOOK TODAY: COUNTY EXECUTIVE LATIMER’S CRIME BRIEFING TODAY. CRIMES IN WESTCHESTER LOWEST IN 8 YEARS, COUNTY EXECUTIVE LATIMER REPORTS, LAUDS WESTCHESTER RELENTLESS ENFORCEMENT, COMMUNITY INVOLVEMENT. TRUST OF THE PEOPLE THE KEY TO STOP CRIME. FEAR IS THE HUNTER HE SAYS DON’T LET THE FEAR STOP YOU. WESTCHESTER THE SAFEST PLACE TO LIVE? WHY WE VIGILANT, POLICE SAY

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