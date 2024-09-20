SEPT. 20 — WHITE PLAINS WEEK THE SEPT 20 REPORT JOHN BAILEY ON HOUSING, FED CUT, CACASE, LAWLER DECLINE DEBATE. COVID TREND TONIGHT AT 7:30 EDT ON FIOS 45 AND OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE RUNDOWN
HOUSING PRICES RISE IN WESTCHESTER, SALES PLUNGE
THE FED DECREASE WILL IT REVIVE REAL ESTATE OR WON’T
MEET THE NEW DIRECTOR OF THE WHITE PLAINS LIBRARY –LAURA ECKLEY
BROKEN NEWS SUSAN CACASE DECLINES D.A. RACE FORUM APPEARANCE
EARN $350 A DAY AS A POLLS INSPECTOR…HUNDREDS NEEDED
FINALLY INTERNET MOGULS WILL LIMIT ACCESS TO THEIR SITES
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COVID EXCEEDS CONTRAINMENT SPREAD RATE
THE VERY PARTIAL PARTIAL ECLIPSE IN WHITE PLAINS NY USA
WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 23 YEARS