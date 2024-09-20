SEPT. 20 — WHITE PLAINS WEEK THE SEPT 20 REPORT JOHN BAILEY ON HOUSING, FED CUT, CACASE, LAWLER DECLINE DEBATE. COVID TREND TONIGHT AT 7:30 EDT ON FIOS 45 AND OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE RUNDOWN

HOUSING PRICES RISE IN WESTCHESTER, SALES PLUNGE

 

 

THE FED DECREASE WILL IT REVIVE REAL ESTATE OR WON’T

MEET THE NEW DIRECTOR OF THE WHITE PLAINS LIBRARY –LAURA ECKLEY

 

BROKEN NEWS SUSAN CACASE DECLINES D.A. RACE FORUM APPEARANCE

 

 

EARN $350 A DAY AS A POLLS INSPECTOR…HUNDREDS NEEDED

FINALLY INTERNET MOGULS WILL LIMIT ACCESS TO THEIR SITES

FOR THE IMPRESSIONABLE, THE YOUNG. NOT ENOUGH SAYS HOCHUL

COVID EXCEEDS CONTRAINMENT SPREAD RATE

THE VERY PARTIAL PARTIAL ECLIPSE IN WHITE PLAINS NY USA

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 23 YEARS

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