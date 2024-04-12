THIS MORNING AT 8:30 AM EDT WHITE PLAINS WEEK THE APRIL 12 REPORT COUNTYWIDE ON FIOS 45, WHITE PLAINS OPTIMUM 76 AND ACROSS THE UNIVERSE ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE ECLIPSE IN WHITE PLAINS NY USA. EYEWITNESS ECLIPSING
1% DROP IN THE WHITE PLAINS 2024 ASSESSMENT ROLL RESPONSIBLE FOR 1.06% SCHOOL TAX RISE
TOTAL CITY TAXABLE ASSESSED EVALUATION AT SAME LEVEL AS 10 YEARS AGO. WHAT’S GOING ON?
EARTHQUAKE SHAKES WHITE PLAINS
50 TEACHERS PROTEST CURRICULUM COORDINATORS POLICY AT SCHOLAR ATHLETES NIGHT WPCNR VIDEO
JOHN BAILEY REPORTS ON HOW THE MOON SHADOW CLOAKED OUR SUN
JOHN BAILEY AND THE NEWS
WESTCHESTER’S ANCHORMAN
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
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