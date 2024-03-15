TONIGHT 7:30 EASTERN DAYLIGHT: “WHITE PLAINS WEEK” THE IDES OF MARCH REPORT WITH JOHN BAILEY ON FIOS CH 45, OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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JOHN BAILEY AND FRIENDS WITH NEWS YOU NEED TO KNOW
THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK–for 22 years
STORIES NOBODY ELSE REPORTS BECAUSE THEY DON’T WANT YOU TO KNOW
A DOOZY OF A WHITE PLAINS WEEK ONE BLOCKBUSTER AFTER ANOTHER:
LOOK OUT WESTCHESTER WHITE PLAINS JANUARY SALES TAX $$ IN SHOCK: RECEIPTS DROP STEEPLY
WHERE’S THE RECOVERY HAS ANYONE SEEN IT?
CONGRESS SECRETLY SEEKS TO SILENCE THE MUPPETS, THE NEWS HOUR, SESAME STREET, THE
DOCUMENTARIES THAT HAVE EDUCATED US ALL FOR 47 YEARS
THE MUPPETS, THE SMARTEST ANCHORS ON TV AND FILMAKERS ASK WHAT HAVE WE DONE?
CONGRESS APPROPRIATIONS BILL SEEKS TO DEFUND PUBLIC BROADCASTING
SENATOR KIRSTEN GILLEBRAND NEWS CONFERENCE
BLOWS WHISTLE–DEMANDS FUNDING BE RESTORED IN FINAL BILL
THE STATE OF THE COUNTY SPEECH THURSDAY
DEBORA NOVICK ON THE MULTI MILLION DOLLAR SUCCESS OF LAUNCH 1OOO
FEEDING WESTCHESTER LAUNCHES EMERGENCY DRIVE FOR FUNDS TO KEEP FEEDING 80,000 CHILDREN A MONTH
COVID DECLINES
LARA TRUMP REACHES OUT FOR AMERICA’S OPINION IN STARTLING NEW SURVEY ASKING
THE PUBLIC HOW THEY WANT MR. TRUMP TO HANDLE HOT ISSUES, SEEKS TO ALIGN
MR. TRUMP WITH WHAT AMERICA WANTS, CREATING A SOFTER MELLOWER TRUMP DOING THE
PEOPLE’S WILL.
PLANNING BOARD TACKLES 3 BIG ISSUES TUESDAY NIGHT THE 21ST: ONE WHITE PLAINS DRAFT, FARRELL ESTATES, THE GALLERIA REZONE…HERE WE GO