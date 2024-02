BLACK HISTORY MONTH STARTS TODAY

en Español

Please join us virtually Monday night for our annual Black History Month Celebration streaming live from the BOL Chamber at 7 p.m. Video link will go live at westchestercountyny.legistar.com. To access, click on the link and scroll down to “Board of Legislators Meeting.” Scroll across to the video column and click where it says “in progress.”

We are so proud to be celebrating two exemplary honorees – Linda Tarrant-Reid and The Westchester County Press.

en Español

Acompáñenos virtualmente el lunes por la noche para nuestra celebración anual del Mes de la Historia Afroamericana, transmitida en vivo desde la Cámara BOL a las 7 p.m. El enlace del video se publicará en westchestercountyny.legistar.com. Para acceder, haga clic en el enlace y desplácese hacia abajo hasta ” Board of Legislators Meeting “. Desplácese hasta la columna de video y haga clic donde dice ” in progress.”

Estamos muy orgullosos de celebrar a dos homenajeados ejemplares: Linda Tarrant-Reid y The Westchester County Press.