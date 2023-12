COUNTY DOINGS FROM COUNTY LEGISLATOR BENJAMIN BOYKIN

en Español Featured This Week Westchester County’s 18th Annual Holiday Gift Westchester County’s Annual Holiday Gift Drive is underway. The Drive provides holiday gifts to around 1,000 of our County’s children who live in foster care, in homeless shelters and who are receiving preventive and protective services. Drop boxes for unwrapped gifts will be located in the lobby of 148 Martine Avenue in White Plains, as well as at the Department of Social Services District Offices in White Plains, Yonkers, Mount Vernon, and Peekskill through December 14. Gifts should be appropriate for newborns to 21-year-olds. No stuffed animals or violent toys, please. Learn More Board of Legislators Meeting The next Board of Legislators meeting is scheduled for Monday, December 11, 2023 at 10 a.m. We have a variety of ways for the public to watch and participate. Learn More Westchester County Job Fair Is your company planning to hire in 2024? The Westchester County Office of Economic Development is looking for growing companies seeking local talent to join their team. Exhibiting for businesses is completely free. Learn More Free Bee-Line Bus Fares Just in time for the holidays, Westchester County is offering FREE Bee-Line Bus fares December 16 thru January 1, 2024. Learn More Holiday Fun in County Parks With so much to do in Westchester parks, you will never get bored. Check out what’s happening now. Learn More Holiday Things to do in Westchester This Week The festival of lights kicks off with Hanukkah happenings in Westchester, including menorah lightings, family fun, and plenty of latkes. Learn More Top 5 Arts Picks in Westchester Looking for arts events in Westchester this week? Check out music, exhibitions, theatre, outdoor festival, film events and more. Learn More en Español Destacado Esta Semana 18.º Regalos Anuales de Días Festivos del Condado de Westchester La Colecta Anual de Regalos de Días Festivos del Condado de Westchester está en marcha. La Colecta ofrece regalos para los días festivos a alrededor de 1,000 de los niños de nuestro Condado que viven en hogares de acogida, en refugios para personas sin hogar y que reciben servicios preventivos y de protección. Los buzones para entregar regalos sin envolver estarán ubicados en el vestíbulo de 148 Martine Avenue en White Plains, así como en las Oficinas de Distrito del Departamento de Servicios Sociales en White Plains, Yonkers, Mount Vernon y Peekskill hasta el 14 de diciembre. Los regalos deben ser apropiados para recién nacidos hasta los 21 años. No peluches ni juguetes violentos, por favor. Aprende más Reunión de la Junta de Legisladores La próxima reunión de la Junta de Legisladores está programada para el lunes, 11 de diciembre de 2023 a las 10 a. m. Tenemos una variedad de formas para que el público vea y participe. Aprende más Feria de Empleo del Condado de Westchester ¿Su empresa tiene previsto contratar en 2024? La Oficina de Desarrollo Económico del Condado de Westchester está buscando empresas en crecimiento que busquen talento local para unirse a su equipo. Exponer para empresas es completamente gratuito. Aprende más Tarifas Gratuitas de Autobús Bee-Line Justo a tiempo para las fiestas, el Condado de Westchester ofrece tarifas GRATUITAS de Autobús Bee-Line del 16 de diciembre al 1 de enero de 2024. Aprende más Cosas Festivas para hacer en Westchester Esta Semana El festival de las luces comienza con eventos de Hanukkah en Westchester, que incluyen encendidos de menorá, diversión familiar y muchos latkes. Aprende más Diversión de Días Festivos en los Parques del Condado Con tanto que hacer en los parques de Westchester, nunca te aburrirás. Mira lo que está pasando ahora. Aprende más Los 5 Mejores Lugares Artísticos en Westchester ¿Busca eventos artísticos en Westchester esta semana? Vea música, exposiciones, teatro, festivales al aire libre, eventos cinematográficos y más. Aprende más