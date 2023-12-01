WHITE PLAINS WEEK TONIGHT AT 7:30 JOHN BAILEY ‘S DEC 1 REPORT–ON WPTV FIOS CH 45 COUNTYWIDE, WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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CITY PROPOSES NEW PARKING RATES FOR HIGH VOLUME DOWNTOWN LOTS $3 FOR 2 HOURS ENFORCED TO MIDNIGHT
MAYOR ROACH ON THE ROAD TO DUBAI — WILL ADDRESS WHITE PLAINS GREEN POLICIES
CON ED LIFTS BAN ON NEW NATURAL GAS CONNECTIONS FOR 2 YEARS ON OPENING OF DUBAI CLIMATE CONFERENCE — WHY? — THE FOSSIL FUEL MADNESS CON-TIN-UES!
MEANWHILE ON THE OTHER SIDE OF THE WORLD EARTH POLICIES ON CLIMATE CHANGE DEBATED
NEW JERSEY GOV. MURPHY CALLS CONGESTION PRICING RUSHED AND OPAGUE LAW SUIT PENDING
CONGESTION RATES AND EXEMPTIONS RELEASED
JOHN BAILEY AND THE NEWS
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