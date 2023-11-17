WHITE PLAINS WEEK TONIGHT AT 7:30 THE NOVEMBER 17 REPORT ON FIOS CH 45 ALL COUNTY, OPTIMUM CH 76 IN WHITE PLAINS OR WPTV AT WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE EPIDEMIOLOGISTS ON AMERICA’S “COVID CASE” SAY THE EPIDEMIC IS COMING BACK

NORTHEAST COVID EXPECTED TO RISE. WESTCHESTER ON TARGET FOR 2,000 COVID CASES IN NOVEMBER . THE FLU STARTS

 

GALLERIA “FORUMS” START TO PROMOTE ADVANTAGES GALLERIA PROJECT TO GET WHITE PLAINS “INFLUENCERS” BEHIND THE $3 BILLION PROJECT WESTCHESTER’S LARGEST DEVELOPMENT

INSURANCE KILLING! PREMIUMS FOR MEDICARE SUPPLEMENT COVERAGE BALLOON 9%

WHEN INFLATION IS ONLY 4%. THOUSANDS A YEAR OUT OF SENIOR INCOMES!

COUNTY ADDS 60 TEMPORARY PARKING PLACES TO SUPPLEMENT SHORTAGE OF PARKING FOR THANKSGIVING TRAVELERS. 25 MONTHS LEFT TO START COMPREHENSIVE PLAN BEFORE ADMINISTRATION CHANGES. INADEQUACY OF TERMINAL, PARKING, CAPACITY OBVIOUS.

JOHN KIRKPATRICK  SERVED ON  COMMON COUNCIL DEPARTS

A CITIZEN’S CITIZEN. ALWAYS WORKED TO PROMOTE WHITE PLAINS GROWTH

 

JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 22 YEARS

ON THE LEGACY OF THANKSGIVING 2023

 

 

 

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