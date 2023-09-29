WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 PM SEPT 29 REPORT: REACTION! “THE DISTRICT GALLERIA LANDS AND IMPRESSES” FIOS CH 45. OPTIMUM WP CH 76 & WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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WHITE PLAINS CONFRONTS THE FUTURE: IMPRESSIONS! REACTIONS! UNPRECEDENTED INVOLVEMENT OF THE COUNCIL. THE MOST “BEYOND AMBITIOUS” PROJECT WHITE PLAINS AND WESTCHESTER HAVE SEEN– $2.5 BILLION DOLLAR PACKAGE– SPECTACULAR, BOLD SIGNATURE UNDERTAKING PROPOSED! EYE-POPPING EXCLUSIVE VIDEO. WOULD PUT WHITE PLAINS INTO THE FUTURE.

 

“WE CAN WORK IT OUT” MARK WEINGARTEN PRCP PRESENTER WITH  LOUIS CAPPELLI, LEFT ASSURES COUNCIL. WHITE PLAINS MAYOR SAYS IT IS JUST CONCEPT AT THIS TIME, BUT LIKES THE OPEN SPACE.

GEORGE LATIMER ON 2 SCAMS SWEEPING WESTCHESTER COUNTY, DUTCHESS, PUTNAM AIMED TO STEAL YOUR MONEY AND STOP YOU FROM VOTING

 

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