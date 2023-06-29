TONIGHT AT 8, SATURDAY AT 7 ON “PEOPLE TO BE HEARD” COUNTYWIDE FIOS CH 45 OPTIMUM WHITE PLAINS CH 76 “THE RICCA REPORT ON 2022-23 AND 2023-24 ” AND ON www.wpcommunitymedia.org

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DR. JOSEPH RICCA, WHITE PLANS SUPERINTENDENT OF SCHOOLS IS INTERVIEWED FOR HIS END OF YEAR REPORT ON THE 2022-23 SCHOOL YEAR AND THE NEW 2023-24 SCHOOL YEAR COMING UP.
HOW THE KIDS DID ACADEMICALLY THIS YEAR IN A “RETURN TO NORMALCY”
HOW THE DISTRICT PARENTS, TEACHERS, ADMINISTRATORS DID THIS SCHOOL YEAR– WHAT THEY HAVE LEARNED
THE STATUS OF NEW STATE EDUCATION ASSESSMENTS UNDER REVIEW
BULLYING: THE DISTRICT NEW APPROACH TO BULLYING
HOW DISTRICT CONSTRUCTION WILL PROCEED IN 2023-24
NEW EMPHASIS ON CAREER COURSES FOR COLLEGE AND THOSE NOT PLANNING ON COLLEGE.
MORE INCLUSION OF CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES
THE NEW MISSION OF EDUCATION AHEAD IN THE NEW YEAR
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