COUNTY ADVISORY ON THE CANADIAN WILDFIRES SMOKE SITUATION COMING OUR WAY

en Español

The Westchester County Health Department is closely monitoring the situation regarding the anticipated influx Wednesday, June 28 of fine particulate matter resulting from the Canadian wildfires in Quebec. We advise all residents to stay informed and take necessary precautions in response to potential changes in air quality.

If the air quality decreases it is recommended that residents close their windows, operate their air conditioners, reduce strenuous outdoor activities and that all residents, particularly vulnerable individuals such as young children, pregnant women, and those with respiratory conditions or heart disease, limit their time outdoors.

The New York State Department of Environmental Conservation and the New York State Department of Health issue Air Quality Health Advisories when DEC meteorologists predict levels of pollution, either ozone or fine particulate matter, are expected to exceed an Air Quality Index (AQI) value of 100. To remain updated on the air quality index, monitor the DEC website for air quality index updates.

Exposure can cause short-term health effects, such as irritation to the eyes, nose and throat, coughing, sneezing, runny nose and shortness of breath. Additional information is available on DEC and on DOH websites.

Stay tuned for further updates and adhere to the recommended precautions to minimize exposure to poor air quality.

en Español

El Departamento de Salud del Condado de Westchester está monitoreando muy cerca la situación con respecto a la afluencia anticipada el miércoles, 28 de junio de partículas finas resultantes de los incendios forestales canadienses en Quebec. Aconsejamos a todos los residentes que se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias en respuesta a posibles cambios en la calidad del aire.

Si la calidad del aire disminuye, se recomienda que los residentes cierren sus ventanas, operen sus acondicionadores de aire, reduzcan las actividades extenuantes al aire libre y que todos los residentes, especialmente las personas vulnerables como los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas con afecciones respiratorias o cardíacas, limiten su tiempo al aire libre.

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York emiten Avisos de Salud sobre la Calidad del Aire cuando los meteorólogos del DEC predicen niveles de contaminación, ya sea ozono o partículas finas, que se espera superen un valor del Índice de Calidad del Aire (Air Quality Index (AQI) de 100. Para mantenerse actualizado sobre el índice de calidad del aire, controle el sitio web del DEC para conocer las actualizaciones del índice de calidad del aire.

La exposición puede causar efectos en la salud a corto plazo, como irritación de los ojos, la nariz y la garganta, tos, estornudos, secreción nasal y dificultad para respirar. Hay información adicional disponible en los sitios web del DEC y del DOH.

Estén atentos para más actualizaciones y sigan las precauciones recomendadas para minimizar la exposición a la mala calidad del aire.