TONIGHT AT 8: ON WPTV “PEOPLE TO BE HEARD” DR. RANDY STEIN REVIEWS HER 15 YEARS ON THE WHITE PLAINS BOARD OF EDUCATION ON FIOS CH 45 AND OPTIMUM WHITE PLAINS CH. 76 AND ON www.wpcommunitymedia.org

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WHAT IT TAKES TO BE A MEMBER OF THE SCHOOL BOARD DURING ONE OF THE MOST DRAMATIC YEARS OF DISTRICT GROWTH.

FROM  SUPERINTENDENT TIMOTHY CONNORS TO DR. JOSEPH RICCA: WHERE WE WERE THEN AND WHERE THE SCHOOL DISRICT IS NOW

THE DUTIES, THE SACRIFICE, THE DECISIONS THE DRAMA

WHAT YOU NEED TO BRING TO THE SCHOOL BOARD

MEETINGS  MEETINGS MEETINGS.

BRINGING TAXES DOWN FROM 7% A YEAR INCREASES TO UNDER 3%

THE IMPACT OF THE TAX CAP, WHAT MIGHT HAVE HAPPENED WITHOUT IT.

THE PROGRESS OF THE SCHOOL DISTRICT WITH MINORITIES AND ENGLISH LEARNERS

THE SCHOOL BOARD AND THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS THE INTERACTION AND THE ACTION

MANUFACTURING CONSENT

LISTENING TO STUDENTS–THEY COUNT!

 

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