WHITE PLAINS WEEK 7:30 TONIGHT THE FEB. 10 “STATE OF THE CITY REPORT” REPORT ON FIOS CH. 45 COUNTYWIDE & WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 & www.wpcommunitymedia.org

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WHITE PLAINS COMMISSIONER CHONG ON FENTANYL THREAT IN WHITE PLAINS & WESTCHESTER — HOW WIDESPREAD IS FENTANYL PENETRATION IN WHITE PLAINS AND COUNTY AND WHY
STATE OF THE CITY FEBRUARY 10, 2023 AT 6 MONTHS INTO FISCAL YEAR 2022-23 BUDGET OUTLOOK
WPCNR AT LARGE: WALKS THE CITY: THE MAMARONECK AVENUE REVIVAL IS IN FULL SWING. NEW SHOPS, NEW RESTAURANTS, NEW LEASES, “COMING SOONS” THE AVENUE’S HEART IS BEATING. THE BID-LEAD COMEBACK IS BACK
DAILY INFECTION RATE SAYS THERE ARE MORE CASES OF COVID BEING REPORTED PER DAY THAN OFFICIAL STATISTICS REPORT THAN THAN HAVE BEEN REPORTED BY PUBLIC. –
HOSPITAL ADMISSIONS IN WESTCHESTER, ORANGE, ROCKLAND, DUTCHESS, ULSTER, PUTNAM AND SULLIVAN COUNTIES RUNNING 37.5% COVID, 63% NON COVID (100 NEW COVID WALKINS A DAY
JOHN BAILEY AND THE NEWS

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