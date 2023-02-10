BREAKING NEWS: WE’RE HAVING A HEAT WAVE: 60 SUNNY WPCNR DEGREES ON THE SOUND IN THE SALTY AIR

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WESTCHESTER’S GOLD COAST THIS AFTERNOON
LOOKING ACROSS LONG ISLAND SOUND TO “EAST EGG”
VALENTINE’S DAY IS COMING UP! COOK DINNER FOR YOUR ONE AND ONLY

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