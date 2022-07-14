TONIGHT AT 8: CONGRESSIONAL PRIMARY CANDIDATE NIGHT! CH 45 FIOS COUNTYWIDE & ON WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 & WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG YOU’VE GOT VEDAT GASHI–DEMOCRAT CANDIDATE FOR CONGRESS FOR WHITE PLAINS 16TH DISTRICT

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MEET VEDAT GASHI RUNNING FOR WHITE PLAINS CONGRESSMAN IN THE NEW 16TH DISTRICT DEMOCRATIC PRIMARY AUGUST 23 — DISCUSSING THE ISSUES WITH “WHITE PLAINS WEEK’S” JOHN BAILEY

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