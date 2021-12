Hits: 0

WPCNR MAIN STREET JOURNAL From the City of White Plains, Mayor’s Office. December 21, 2021:

In a Tuesday telephone robocall to the citizerns of White Plains, Mayor Thomas Roach reported a sharp rise in active covid cases in Whitr Plains. Here is a transcript of that call:



“We are continuing to see an increase in the number of COVID cases in our city and in Westchester County.

There are currently 481 active cases in White Plains. Today, 65 new cases were reported.

White Plains Hospital reports under 20 COVID hospitalizations at this time and they are continuing to perform elective procedures. This disparity is due to the high number of vaccinated individuals in our community who are far less likely to suffer serious illness or be hospitalized than those who are not.

I am a case in point. As many of you know, I recently tested positive and I can tell you it was good to know that I had already taken the steps necessary to protect myself.

I have had limited symptoms, essentially mild nasal congestion. I credit the vaccines and booster I received for preventing more serious illness. I am extremely grateful for all the well wishes I have received, Thank you, White Plains!

The Omicron variant is highly contagious, it is essential that if you are already vaccinated you get your booster as soon as possible as it increases your protection significantly!

The City will host a clinic on Tuesday, December 28th from 5:30 to 8:00 PM at City Hall. We will be offering booster doses as well as first and second doses of the Moderna and Pfizer vaccines to White Plains residents. In order to participate in this free clinic, you must register in advance. The registration link is posted on the City website, cityofwhiteplains.com, as well as on our Facebook and twitter pages.

The Governor’s order requiring that masks be worn in all indoor public places unless the business or venue implements a vaccine requirement remains in effect statewide.

Even if you are vaccinated, mask wearing is an effective way to reduce your risk. Masks such as the n95 and Kn95, when worn properly, can provide greater protection than a simple paper or cloth mask and I encourage you to make use of them to protect yourself.

Due to the Christmas holiday, all City offices will be closed on Friday, December 24th As a result, if you live on a Monday / Thursday garbage collection route, your trash will be picked up tomorrow. If you live on a Tuesday / Friday garbage collection route, your trash will be picked up on Thursday. There will be no paper recycling this week. Paper recycling will resume on Wednesday, December 29th. Happy holidays!

Keep safe, get boosted, wear your masks! On to a better year 2022!

Seguimos viendo un aumento en la cantidad de casos de COVID en nuestra ciudad y en el condado de Westchester. Actualmente hay 481 casos activos en White Plains. Hoy se registraron 65 casos nuevos. El hospital de White Plains tiene menos de 20 personas hospitalizadas por COVID en este momento y continúan realizando cirugías de rutina. Esto se debe a la gran cantidad de personas vacunadas en nuestra comunidad que tienen muchas menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave o ser hospitalizadas que las que no lo están.

El alcalde es un ejemplo de ello. Recientemente fue diagnosticado con covid. Como está vacunado y tiene la vacuna de refuerzo, los síntomas que ha estado experimentando han sido leves, principalmente congestión nasal y torácica. ¡Está muy agradecido por todos los buenos deseos que le han mandado! ¡Gracias, White Plains!

La variante Omicron es altamente contagiosa, es esencial que si ya está vacunado reciba su vacuna de refuerzo lo antes posible, ¡esto lo protegerá más!

La Ciudad ofrecerá una clínica de vacunación / refuerzo el martes 28 de diciembre de 5:30 a 8:00 pm. Ofreceremos la dosis de refuerzo, así como la primera y segunda dosis de las vacunas Moderna y Pfizer. Para participar en esta clínica gratuita registrese en cityofwhiteplains.com, el enlace también estará en Facebook y Twitter.

La orden de la gobernadora requiere que se usen mascarillas en todos los lugares públicos cerrados a menos que el establecimiento implemente un requisito de vacuna. Esto está en vigencia en todo el estado. Incluso si está vacunado, el uso de mascarillas es una forma eficaz de reducir su riesgo. Las mascarillas como la n95 y la Kn95, cuando se usan correctamente, pueden brindar una mayor protección que las de papel o tela.

En celebración de Navidad todas las oficinas de la Ciudad estarán cerradas el viernes 24 de diciembre.

Si vive en una ruta de recolección de basura de lunes a jueves, su basura se recogerá el miércoles de esta semana. Si vive en una ruta de recolección de basura de martes / viernes, su basura se recogerá el martes y jueves de esta semana. No habrá reciclaje de papel durante esta semana. El reciclaje de papel se reanudará el miércoles 29 de diciembre.

Su alcalde quisiera desearles unas felices fiestas. ¡Manténgase seguro! esperamos que el próximo año sea mejor. Si además se pone su vacuna de refuerzo, tendrá una protección muy fuerte incluso contra enfermedades sintomáticas.