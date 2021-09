MASK-UP COMMUTERS BEGINNING TO MORROW ON MTA–OTHERWISE YOU WILL BE FINED $50.

Hits: 18

WPCNR MTA MAINLINE. From County Chairman of Board of Legislators, Benjamin Boykin. September 23, 2021 5 PM:

The Metropolitan Transportation Authority (MTA) is advising customers that beginning Thursday, September 23, MTA officers will be stepping up mask enforcement throughout the system and those who do not comply with mask requirements will be more likely to face a $50 fine.

Mask-wearing is a federal requirement on trains, buses and paratransit vehicles.

Following Labor Day, the MTA began on a blitz of mask distribution, with MTA staff and police officers strategically stationed at subway and railroad hubs, and bus terminals, distributing tens of thousands of free masks to unmasked riders.

This continues an approach established in September 2020, when the MTA implemented a $50 fine to help increase mask compliance in response to the COVID-19 pandemic.

The goal of heightened enforcement is to increase mask usage across all agencies, and to return to 2020 and early 2021 compliance levels where nearly 100% of riders wore masks onboard subways, buses, commuter railroads and paratransit vehicles.

Since the $50 fine was implemented on September 14, 2020, MTA police officers have had over 88,000 positive encounters with customers. This has included the distribution of more than 50,000 free masks overall, 25,000 in the two weeks since the blitz began on September 7.

Since the mask blitz began at key transit hubs, mask usage has increased. Latest surveys show that mask compliance onboard buses is approximately 94%, 87% on subways, 92% on the LIRR and 95% on Metro-North.

To date the MTA has made 11.1 million masks available for customers. Through the Authority’s trailblazing Mask Force, which launched in July 2020, more than 800,000 free masks have been distributed to customers.

Free masks remain available for any customer that forgets a mask at subway station booths and onboard commuter railroad trains. Distribution efforts continue to be complemented with digital messaging and announcements in stations.

en Español

MTA Anuncia Aumentara Aplicación de Máscaras en Todo el Sistema

La Autoridad de Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority (MTA) advierte a los clientes que, a partir del jueves 23 de septiembre, los oficiales de la MTA intensificarán la aplicación de máscaras en todo el sistema y que aquellos que no cumplan con los requisitos de las máscaras tendrán más probabilidades de enfrentar una multa de $ 50. El uso de máscaras es un requisito federal en trenes, autobuses y vehículos de para tránsito.

Después del día de fiesta del Día del Trabajo, la MTA comenzó con un bombardeo de distribución de máscaras, con el personal de la MTA y los oficiales de policía estacionados estratégicamente en los centros de metro y ferrocarril, y en las terminales de autobuses, distribuyendo decenas de miles de máscaras gratis a los pasajeros desenmascarados. Esto continúa con un enfoque establecido en septiembre de 2020, cuando la MTA implementó una multa de $ 50 para ayudar a aumentar el cumplimiento de las mascarillas en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El objetivo de una mayor aplicación de la ley es aumentar el uso de máscaras en todas las agencias y volver a los niveles de cumplimiento de 2020 y principios de 2021, donde casi el 100% de los pasajeros usaban máscaras a bordo del metro, autobuses, ferrocarriles de cercanías y vehículos de para tránsito. Desde que se implementó la multa de $ 50 el 14 de septiembre de 2020, los oficiales de policía de MTA han tenido más de 88,000 encuentros positivos con los clientes. Esto ha incluido la distribución de más de 50,000 máscaras gratis en total, 25,000 en las dos semanas desde que comenzó el bombardeo el 7 de septiembre.

Desde que comenzó el bombardeo de máscaras en los centros de tránsito clave, el uso de máscaras ha aumentado. Las últimas encuestas muestran que el cumplimiento de las máscaras a bordo de los autobuses es de aproximadamente el 94%, el 87% en el metro, el 92% en el LIRR y el 95% en Metro-North.

Hasta la fecha, la MTA ha puesto a disposición de los clientes 11.1 millones de máscaras. A través de la Autoridad del Mask Force, que se lanzó en julio de 2020, se han distribuido a los clientes más de 800,000 máscaras gratuitas.

Las máscaras gratuitas permanecen disponibles para cualquier cliente que se olvide de una máscara en las cabinas de las estaciones de metro y en los trenes de cercanías a bordo. Los esfuerzos de distribución continúan siendo complementados con mensajería digital y anuncios en estaciones.

