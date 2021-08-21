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PROFESSOR STEPHEN ROLANDI
ADJUNCT PROFESSOR OF PUBLIC ADMINISTRATION AT PACE UNIVERSITY AND JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE, CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
ON THE ISSUES NEW GOVERNOR KATHLEEN HOCHUL FACES AS SHE IS SWORN IN AS GOVERNOR TUESDAY
HER MANAGEMENT STYLE
HER LEGISLATIVE AGENDA
HER BACKGROUND
LIEUTENANT GOVERNOR POSSIBILITIES
CRISIS MANAGEMENT AHEAD
SENATE AND ASSEMBLY ATTITUDES SHE FACES
PAST LIEUTENANT GOVERNOR AND LEGISLATURE PERFORMANCES
MORE ANSWERS TO THE QUESTIONS ABOUT NEW YORK STATE AHEAD UNDER THE SOON-TO-BE NEW GOVERNOR