Mayor Tom Roach’s Covid Message: Steady as She Goes.

There are currently an estimated 48 active cases in our City, down 32 from a week ago. Over the last 7 days, we are averaging 2.7 new cases per day. Cases are continuing to decline in our city and in New York State as a whole. The current positivity rate in our region is less than 1%.

We are doing very well, and as a result, the State is continuing to ease restrictions. At the same time, they have announced a variety of efforts to promote vaccination. The message is clear: If you have been vaccinated you will be able to do more and it will speed your return to normal activities.

Starting this Wednesday, May 19th , New York State will adopt the new CDC guidelines on mask wearing. Those who are unvaccinated or not fully vaccinated must continue to wear a mask and social distance. Those who are fully vaccinated will no longer be required to wear a mask and social distance. It’s important to note that these guidelines do not preclude public facilities or private businesses from continuing to require masks within their premises where the vaccination status of patrons is unknown. Masks will still be required on public transportation, and in schools and healthcare facilities.

Getting the vaccine is easier than ever. The County Center in White Plains and the Yonkers Armory are open to any eligible New Yorker age 12 and older for vaccinations on a walk-in basis. Most pharmacies and large health care providers are also offering the vaccine. Choosing to be vaccinated protects you, your family, and our community – and it is Free.

Our next call is on Monday, May 24th. It will be our last regular, weekly COVID call. Until then remember, we’re standing together by staying apart, unless you’re fully vaccinated in which case, as of Wednesday, you’re good

Actualmente hay un estimado de 48 casos activos en nuestra ciudad, 32 menos que hace una semana. Durante los últimos 7 días hemos tenido un promedio de 2,7 casos nuevos por día. Los casos continúan disminuyendo en nuestra ciudad y en el estado de Nueva York en general. La tasa de casos activos actualmente en nuestra región es de menos de 1%.

Lo estamos haciendo muy bien y, como resultado, el Estado continúa levantando las restricciones. También se han anunciado una variedad de iniciativas para promover la vacunación. El mensaje es claro: si te vacunas podrás hacer más cosas y podrás retomar las actividades normales más rápido.

A partir de este miércoles 19 de mayo, el estado de Nueva York adoptará las nuevas pautas de la CDC sobre el uso de mascarillas. Quienes no estén vacunados o no estén completamente vacunados deben continuar usando mascarilla y practicar el distanciamiento social. Por otro lado, aquellos que estén completamente vacunados ya no tendrán que usar mascarilla y mantener distanciamiento social. Es importante tener en cuenta que estas pautas no impiden que las instalaciones públicas o las empresas privadas sigan exigiendo mascarillas dentro de sus instalaciones donde se desconoce el estado de vacunación de los clientes. Las mascarillas seguirán siendo necesarias en el transporte público, escuelas e instalaciones de salud pública.

Recibir la vacuna es más fácil que nunca. El City Center en White Plains y el Yonkers Armory están abiertos a cualquier neoyorquino que cumpla con los requisitos y está disponible aquellos de 12 años o más sin necesidad de cita previa. La mayoría de las farmacias y los grandes proveedores de atención médica también ofrecen la vacuna. Elegir vacunarse lo protege a usted, a su familia y a nuestra comunidad, y es gratis.

Nuestra próxima llamada es el lunes 24 de mayo y será nuestra última llamada con información de COVID semanal. Hasta entonces y recuerde, estamos más juntos manteniéndonos más separados, a menos que esté completamente vacunado, en tal caso, a partir del miércoles, está bien.