WHITE PLAINS WEEK NOV 2 PROGRAM: JOHN BAILEY AND JIM BENEROFE ON THE BIG NEWS OF THE WEEK. 7:30 CABLEVISION CH. 76 AND FIOS CH. 45 COUNTYWIDE AND WWW.WPCOMMUNITY MEDIA.ORG

TONIGHT ON
THE COUNTY’S AFFORDABLE HOUSING BARRIER
FASNY APPEAL HEADS FOR A SHOW DOWN. GEDNEY LAWYER TELLS WHAT’S HAPPENING
WP COMMISSIONER OF PLANNING PASSIONATELY SELLS THE NEED FOR A BUSY BUSTLING DOWNTOWN
DEFICITS OF 2016 REVISITED AS COUNTY ESTIMATES SKY HIGH SALES TAX REVENUES IN 2020 BUDGET WITH NO JUSTIFICATION
COUNTY ISSUES PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS TO EDUCATE PARENTS ABOUT VAPING
TONIGHT AT 7:30 pm ON WPTV, CABLEVISION 76; FIOS ALL OVER THE COUNTY ON CH 45 AND www.wpcommunitymedia.org