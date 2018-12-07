TONIGHT WHITE PLAINS WEEK ARCHIVE INTERVIEW WITH MAYOR ALFRED DEL VECCHIO. 7:30 PM EST ON CH. 45 FIOS, CH 76 ALTICE AND THE INTERNET

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JIM BENEROFE AND PETER KATZ
REMEMBER
MAYOR ALFRED DEL VECCHIO
with WHITE PLAINS WEEK ARCHIVE INTERVIEW
WITH MAYOR DEL VECCHIO CONDUCTED JULY 20, 2001
PLUS
U.S. NAVY VIDEO REPORT ON
PRESIDENT GEORGE H.W. BUSH’S
183 WORLD WAR II MISSIONS
THE COUNTY’S GROWING AT RISK POPULATION
NON PROFIT ORGANIZATIONS AID INCREASED
THE SLOWING OF THE WESTCHESTER COUNTY ECONOMY
THE PLANET VENUS GLEAMS IN THE PRE-DAWN SKIES
TONIGHT AT 7:30 on WHITE PLAINS TV CH. 45 FIOS CH. 76 ALTICE
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