TONIGHT DAN WELSH THE WESTCHESTER POWER MAN TALKS THE NEW GREEN ENERGY RATE ON PEOPLE TO BE HEARD 8 PM ON VERIZON FIOS CH. 45 AND ALTICE CH. 76

TIMELY GREEN POWER UPDATE FROM
DAN WELSH
PROGRAM DIRECTOR WESTCHESTER POWER
ON
THE NEW LOWER ALL GREEN ENERGY RATE
GUARANTEED FOR 2 YEARS
HE’LL TELL YOU ALL ABOUT THIS LETTER
TO LOCK IN YOUR GREEN ENERGY RATE NOW
TONIGHT AT 8
ON
PEOPLE TO BE HEARD
WESTCHESTER’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM
JOHN BAILEY TALKS WITH DAN ON
GROWING POWER PURCHASE CONSORTIUMS ACROSS THE STATE
THE SAVINGS THE 24 MEMBER CITIES AND TOWNS (INCLUDING WHITE PLAINS) HAVE SAVED THEIR RESIDENTS
THE NEW RATES
THE NEW COMPETITION TO COURT CONSORTIUM BUYS BY SUPPLIERS
THE POWER OF POOLED PURCHASING
AND MORE
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and on ALTICE CH 76 (WHITE PLAINS)
AND WESTCHESTER-WIDE ON VERIZON FIOS CH. 45