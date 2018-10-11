TONIGHT at 8 BEST SELLING CHRISTIAN AUTHOR JENNY L. COTE TOURS THE JACOB PURDY HOUSE GEORGE WASHINGTON’S HEADQUARTERS IN WHITE PLAINS AT 8 ON ALTICE CH. 76, VERIZON FIOS CH. 45

TONIGHT YOU’VE GOT
JENNY L. COTE
TOURING THE JACOB PURDY HOUSE
FOR HER NEW BOOK ON THE BATTLE OF WHITE PLAINS
THE DECLARATION, THE MARQUIS & THE SPY
MS. COTE IS A SPEAKER ON CREATIVE WRITING WHO HAS LECTURED AT UNIVERSITIES AND SCHOOLS AROUND THE WORLD
SHE IS THE AUTHOR OF THE BEST SELLING AMAZING TALES OF MAX & LIZ AND THE EPIC ORDER OF THE SEVEN.
THE SETTING OF HER NEXT BOOK IS EVENTS LEADING TO THE BATTLE OF WHITE PLAINS. SHE CAME TO WHITE PLAINS TO RESEARCH THE PURDY HOUSE FOR ACCURACY AND FOR INSPIRATION
SHE IS INTERVIEWED ON HER UPCOMING BOOK BY
JOHN VORPERIAN
PRESIDENT OF THE WHITE PLAINS HISTORICAL SOCIETY WHO SHOWS HER THE HISTORIC ROOMS OF THE HOUSE
MS. COTE EXPLAINS THE MYSTIQUE AND INSPIRATION WRITING IN HISTORIC HOUSES, HOW SEEING HISTORIC PLACES MAKES HER WRITING SING.
THE TOUR AND INTERVIEW MAY BE SEEN TONIGHT AT
8 ON WHITE PLAINS TV ON CHANNEL 45 FIOS COUNTYWIDE AND CHANNEL 76 ALTICE IN WHITE PLAINS, NY, USA
YOU CAN SEE IT ANYTIME AT
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