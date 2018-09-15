WHITE PLAINS WEEK THE 9/11 RESTROSPECTIVE PROGRAM NOW ONLINE AT www.whiteplainsweek.com, www.communitymedia.org and YOUTUBE.

 

WHITE PLAINS WEEK ON THE WEEK OF 9/11

ON YOUTUBE AND WWW.WHITEPLAINSWEEK.COM 

the whiteplainsweek.com link is

 

and www.wpcommunitymedia.org

VOLUNTEERS LIKE LISA ORLOFF  WHO WERE THERE REMEMBER

BOB MORRONE OF WVOX RADIO 

AND JIM BENEROFE

REFLECT ON THE 9/11 MEMORY AND LEGACY 

GOVERNOR CUOMO ROLLS TO PRIMARY VICTORY

ALESSANDRA BIAGGI SWEEPS OUT JEFFREY KLEIN IN THE BRONX

ANDREA STEWART-COUSINS CLOSES OUT VIRGINIA PEREZ

COMPLETE PRIMARY ANALYSIS

THE NEW TAPPAN ZEE EAST BRIDGE OPENS FINALLY. WE’LL SHOW TRAFFIC TO PROVE IT.

AND THE SEIU 32BJ UNION VOTES TO STRIKE AT END OF THE MONTH

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