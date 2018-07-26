WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY SHOW JULY 27 COMIN UP 7:30 AND MONDAY AT 7 ON ALTICE CH.76 AND COUNTYWIDE ON FIOS CH. 45 AND ON THE INTERNET

WHITE PLAINS WEEK
THE FRIDAY NIGHT SHOW
AT 7:30 FRIDAY AND 7 ON MONDAY
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THIS WEEK
WALMART DEPARTS WHITE PLAINS FOR GOOD.
OVO BIKES PEDALS OUT OF TOWN
EXCLUSIVE! NEW IRS SCAM AND MICROSOFT SCAMS ON YOUR PHONE! BEWARE!
ANALYSIS OF THE WHITE PLAINS TRANSIT DISTRICT AT MIDYEAR.
5 WEEKS TO SCHOOL STARTS–A RETIRED NYC TEACHER ON WHY COMMON CORE FAILED AND WHAT HAS TO CHANGE TO IMPROVE EDUCATION–EXCLUSIVE INTERVIEW.
NATIONAL WALK OUT, WALK BACK WEEK FOR THE PRESIDENT