TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD: DAN WELSH OF WESTCHESTER POWER SAYS WHAT’S AHEAD IN SOLAR, WIND, AND YOUR ELECTRIC RATES AND ELECTRIC SUPPLY AFTER INDIAN POINT CLOSURE AND SOLAR SPREAD: 8 PM VERIZON FIOS CH.45 & ALTICE-CABLEVISION CH. 76

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THE  SOLAR POWER STORY ON

PEOPLE TO BE HEARD ON WHITE PLAINS TV:WP_20170407_09_20_23_Pro (2)

DAN WELSH

PROGRAM DIRECTOR

WESTCHESTER POWER

ON GROWTH OF SOLAR

STEADY ELECTRIC POWER RATES 

NEW GREEN RATES

ADVANTAGE OF THE “GREEN ENERGY” RATE CHOICE — SAVINGS STATISTICS

EFFECT OF INDIAN POINT CLOSURE ON ELECTRIC SUPPLY: HIS ANSWER WILL STUN YOU!

GROWTH OF SOLAR AHEAD VS. NATURAL GAS

ON WESTCHESTER’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM.

THE PROGRAM WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY HAVE THEIR SAY

IT WILL BE AVAILABLE ANYTIME AT

www.wpcommunitymedia.org

(Just scroll down to White Plains Week-People to be Heard on the “Program Wall”

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