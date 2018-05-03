THE SOLAR POWER STORY ON
PEOPLE TO BE HEARD ON WHITE PLAINS TV:
DAN WELSH
PROGRAM DIRECTOR
WESTCHESTER POWER
ON GROWTH OF SOLAR
STEADY ELECTRIC POWER RATES
NEW GREEN RATES
ADVANTAGE OF THE “GREEN ENERGY” RATE CHOICE — SAVINGS STATISTICS
EFFECT OF INDIAN POINT CLOSURE ON ELECTRIC SUPPLY: HIS ANSWER WILL STUN YOU!
GROWTH OF SOLAR AHEAD VS. NATURAL GAS
ON WESTCHESTER’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM.
THE PROGRAM WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY HAVE THEIR SAY
IT WILL BE AVAILABLE ANYTIME AT
www.wpcommunitymedia.org
(Just scroll down to White Plains Week-People to be Heard on the “Program Wall”