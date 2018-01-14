WHITE PLAINS WEEK–WORLDWIDE NOW–THE JAN. 12 PROGRAM ON YOUTUBE AND WHITE PLAINS WEEK DOT COM NOW.

White Plains Week for 1-12 has been posted
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YOUR MUST KNOW NEWS THEY DON’T TELL YOU ABOUT
IN OUR 18TH YEAR
JOHN BAILEY AND PETER KATZ ON
THE LATIMER INAUGURATION–INHERITING LEGACY OF LAISSEZ FAIRE FROM PREDECESSOR, INSTEAD OFFERS NEW AUDACITY OF HOPE
AND THE LATIMER ADDRESS TO WESCHESTER COUNTY ASSOCIATRION.
WHITE PLAINS BEN BOYKIN CHAIRMAN OF THE BOARD
THE MAYER NOMINATION FOR DISTRICT 37 SENATE SEAT
THE NEW COMMON COUNCIL ELECTEES ARE SWORN IN
WHITE PLAINS HIRES NEW COMMISSIONER OF FINANCE
HIGH END REAL ESTATE HOT LOW END NOT-HOMES NOT GOING ON THE MARKET AS FAST AS REALTORS WOULD LIKE
WESTCHESTER’S TOP TEN TONEY TOWNS