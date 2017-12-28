TONIGHT! JOHN BAILEY INTERVIEWS THE CAST AND MASTERMINDS BEHIND THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME WPPAC’S SMASH HIT NEW SHOW.

JOHN BAILEY
WESTCHESTER COUNTY’S NUMBER ONE STAGE CRITIC
INTERVIEWS
THE STARS, THE DIRECTORS OF
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
AND ON THE INTERNET NOW
ON YOUTUBE AND WHITE PLAINS WEEK AT THESE LINKS:
the whiteplainsweek.com link is
THE CAST OF THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
JENNA DALLACCO AS ESMERALDA AND
BOBBY CASSELL AS QUASIMODO
CECILIA SNOW AND CHRIS GUZMAN,LOCAL WHITE PLAINS ACTORS IN THE SHOW AND JAMES ZANNELLI, FROLIO THE VILLAIN
MEET THE DIRECTORS AND WHAT’S IN STORE
IN WHITE PLAINS PERFORMING ARTS CENTER
THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME