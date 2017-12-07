SATURDAY 7 PM WPTV’S PEOPLE TO BE HEARD: WHAT’S DOING IN WHITE PLAINS REAL ESTATE RIGHT NOW.

JOHN BAILEY INTERVIEWS
CHRISTINE RICCI AND STEVEN SCARNATI
OF KELLER-WILLIAMS REALTY IN WHITE PLAINS NY USA
SATURDAY 7 PM
COUNTYWIDE ON VERIZON FIOS CH. 45
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WHAT LIES AHEAD IN THE WHITE PLAINS REAL ESTATE MARKET
WHITE PLAINS PRICE TRENDS
WHO’S MOVING IN? WHO’S MOVING OUT?
THE LENDING CLIMATE
EFFECT OF THE NEW TAX LAW ON REAL ESTATE
SHOULD YOU PUT YOUR HOME ON THE MARKET NOW OR WAIT?
SHOULD YOU BUY A HOME NOW OR WAIT?
ON WHITE PLAINS TV’S ”PEOPLE TO BE HEARD”
THE COUNTY’S MOST RELEVANT INTERVIEW PROGRAM