WHITE PLAINS WEEK TONIGHT ON THE TAX PLAN OF DOOM–NOT TRUMP’S THE COUNTY DEMOCRATS’ TAX PLAN FOR YOU MR. AND MRS. WESTCHESTER–TONIGHT AT 7:30 AND ON THE INTERNET LATER CHANNELS FIOS 45 AND ALTICE CABLEVISION 76

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THE MOST IMPORTANT PROGRAM YOU CAN WATCH TONIGHT
ON THE INTERNET ANYTIME RIGHT NOW
wpweek for 12-1 has been posted   the youtube link is
 
 
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JOHN BAILEY, PETER KATZ

ON

THE COUNTY DEMOCRATIC LEGISLATORS CALL FOR A PROPERTY TAX INCREASE OF 30% “OVERTIME”

DOWN TO THE WIRE ON THE TRUMP TAX PLAN–THE ART OF THE DEAL.

THE CALL FOR HOUSING AT TRANSIT HUBS

THE NEED FOR MORE METRO NORTH CARS TO SERVICE THE THE WHITE PLAINS RENTERS TO COME OVER THE NEXT 5 YEARS

LOOKING AT THE NEW DEVELOPMENTS COMING NOW.

AND MORE.

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