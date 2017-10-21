WHITE PLAINS WEEK ELECTION PREVIEW–THE FRIDAY OCT. 20 PROGRAM ONLINE NOW

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THE ASTORINO-LATIMER STREET HASSLE: HE SAID, HE SAID VIDEOS
THE TOO QUIET WHITE PLAINS MAYORAL RACE
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THE THREE PROPOSITIONS ON THE BACK OF TPETER KATZ, JOHN BAILEY, JIM BENEROFE
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PREVIEW OF THE WHITE PLAINS ELECTION BALLOT NOV. 7
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THE HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY MOVES IN
NEW APARTMENTS ON NORTH FERRIS AVENUE AND NORTH KENSICO
NEGLIGENT GENOCIDE IN PUERTO RICO–CAN WE GET PROFESSIONAL ABOUT BRINGING PUERTO RICO BACK? A LITTLE URGENCY PLEASE!
AND OF COURSE–TRUMP THE PRESIDENT– THIS WEEK