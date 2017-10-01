WHITE PLAINS WEEK, THE SEPT.29 SHOW-NOW ON INTERNET NOW

IMG_0169

PETER KATZ   JOHN BAILEY   JIM BENEROFE

ON YOUTUBE AND WHITEPLAINSWEEK.COM

AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.COM

WPWeek for 9-29 has been posted
the YouTube link is
the link to WhitePlainsWeek.com is

ON

2017926astorino 026

WESTCHESTER COUNTY WOOS AMAZON WITHOUT TALKING TO GOVERNOR CUOMO–VIDEO

LATIMER DEMANDS COUNTY EXECUTIVE ASTORINO SPEAK OUT FOR WESTCHESTER ON TRUMP TAX PLAN–VIDEOWP_20170520_12_39_42_Pro

STANDARD AMUSEMENTS HAS NOT COMMITTED TO PLAYLAND DEAL YET.

RED HOT SUMMER BUSINESS: WHITE PLAINS SALES TAX DOLLARS UP 21% IN ONE MONTH…JULY TO AUGUST

GOVERNOR CUOMO VIDEO OF PUERTO RICO DESTRUCTION–

REMEMBERING “HEF”

INTRODUCING THE LIBERTY APPLE

2013922bramsonad 006

AT THOMPSON’S CIDER MILL

Comments are closed.