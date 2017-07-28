WHITE PLAINS WEEK TONIGHT: 7:30 COUNTYWIDE ON VERIZON FIOS CH. 45 AND IN WHITE PLAINS ALTICE-CABLEVISION CH. 76. And Later on the Internet.

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THE BIG THREE OF WHITE PLAINS WEEK

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JOHN BAILEY, JIM BENEROFE AND PETER KATZ

16TH YEARS WESTCHESTER’S MOST INTUITIVE, INTELLIGENT RELEVANT NEWS PROGRAM

TONIGHT

7:30 PM ON LOCAL TELEVISION FIOS CH. 45 AND ALTICE CHANNEL 76

RKOTower

ALL OVER THE WORLD NOW ON
THE INTERNET!
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ON

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THE AIRPORT MASTER PLAN HEARING HUB BUB VIDEO FIREWORKS

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THE HIDDEN WESTCHESTER COUNTY HUNGRY

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Senator Latimer Opens His Headquarters

 

PLUS THE WHITE PLAINS SALES TAX SLUMP CONTINUES

FASNY GETS ITS AERATORS BACK ON OLD LAKE AT OLD RIDGEWAY COUNTRY CLUB

PLUS SHOOTING MOVIES IN WHITE PLAINS NEW YORK USA

AND PETS–LOTS OF THEM

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