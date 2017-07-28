WHITE PLAINS WEEK TONIGHT: 7:30 COUNTYWIDE ON VERIZON FIOS CH. 45 AND IN WHITE PLAINS ALTICE-CABLEVISION CH. 76. And Later on the Internet.

THE BIG THREE OF WHITE PLAINS WEEK
JOHN BAILEY, JIM BENEROFE AND PETER KATZ
16TH YEARS WESTCHESTER’S MOST INTUITIVE, INTELLIGENT RELEVANT NEWS PROGRAM
TONIGHT
7:30 PM ON LOCAL TELEVISION FIOS CH. 45 AND ALTICE CHANNEL 76
ALL OVER THE WORLD NOW ON
THE INTERNET!
The YouTube link is
the White Plains Week link is
ON
PLUS THE WHITE PLAINS SALES TAX SLUMP CONTINUES
FASNY GETS ITS AERATORS BACK ON OLD LAKE AT OLD RIDGEWAY COUNTRY CLUB
PLUS SHOOTING MOVIES IN WHITE PLAINS NEW YORK USA
AND PETS–LOTS OF THEM