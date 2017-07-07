WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY 7-7-17 REPORT ON THE INTERNET WORLDWIDE NOW

KATZ BAILEY AND BENEROFE
White Plans Week for 7-7 has been posted. The YouTube link is
the whiteplainsweek.com link is
WORLDWIDE NOW ON
THE BIG SUMMER SETTLES IN
RESTAURANTEUR IN THE FOOD COURT IN THE WESTCHESTER
WHITE PLAINS
CAUGHT NOT PAYING $380,000 SALES TAX– MAKES FULL RESTITUTION
CITY SALES TAX RUNNING A 1% DECLINE IN SALES TAX $$ FOR THIRD STRAIGHT YEAR
THE (MAYOR)ROACH RADIANCE GLOWS AS PROJECTS FLOURISH
THE BIG PROJECTS AT MID YEAR WHERE THEY STAND
PLUS
TRUMP THE PRESIDENT THE WEEKLY REVIEW