WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY 7-7-17 REPORT ON THE INTERNET WORLDWIDE NOW

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KATZ BAILEY AND BENEROFE

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White Plans Week for 7-7 has  been posted.  The YouTube link is
 
 
the whiteplainsweek.com link is
 
RKOTower
WORLDWIDE NOW ON
THE BIG SUMMER SETTLES IN
RESTAURANTEUR  IN THE FOOD COURT IN THE WESTCHESTER
WHITE PLAINS
CAUGHT NOT PAYING $380,000 SALES TAX– MAKES FULL RESTITUTION
CITY SALES TAX RUNNING A 1% DECLINE IN SALES TAX $$  FOR THIRD STRAIGHT YEAR
THE (MAYOR)ROACH RADIANCE GLOWS AS PROJECTS FLOURISH
THE BIG PROJECTS AT MID YEAR WHERE THEY STAND
PLUS
TRUMP THE PRESIDENT THE WEEKLY REVIEW

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